Глава країни-агресора Володимир Путін в черговий раз потішив соціальні мережі

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів став боягузливий вчинок Володимира Путіна під час візиту в інфекційну клініку.

Зокрема, Володимира Путіна вирішили порівняти з принцесою Швеції Софією, яка в умовах пандемії пішла працювати волонтером в лікарню для заражених вірусом.

Як відомо, в обов'язки Софії входить дезінфекція обладнання та підготовка медпрепаратів для хворих.

На цей раз в соцмережах з'явилося відразу дві однакові їдкі публікації, присвячені Путіну.

"Трохи західної бездуховності. Принцеса Швеції Софія пішла працювати волонтером в лікарню для заражених вірусом. В її обов'язки входить дезінфекція обладнання та підготовка медпрепаратів для хворих. Мене терзають смутні сумніви. Може в неї і бункера свого немає?", - написав у своєму мікроблозі користувач Vitauskas.

"Принцеса Швеції / цар всія Русі", - йдеться у підписі до публікації, де порівнюють принцесу Софію і Путіна, якого "запакували" в костюм хімзахисту.

Користувачі з гумором відреагували на публікації і зазначили, що принцеса Швеції Софія набагато хоробріше, ніж лідер Кремля.

"Нам цього не зрозуміти", "А плішивий кремлівський маразматик здриснув з Росії!", "Так, яйця явно, у принцеси", "Принцеса - працює з хворими. Цар - йде на зустріч з черговою підставною «людиною з народу»", "Який він цар? Самозванець", "Цар на міньйона схожий", "Марсіанин? Треба ще разок подивитися", "І то дід примудрився заразитися", "Різниця впадає в очі!", "Російський Принц", - жартують вони в коментарях під постами Twitter.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін вийшов з бункера і налякав всіх новим обличчям. Публікацію у своєму мікроблозі Twitter зробив користувач під псевдонімом Дмитро Stoff.

"Придивіться до цієї фотки уважніше. Збільшіть. Чи Не здається вам, що тип на ній більше нагадує якогось чувака в масці, ніж живого Пиню?", - підписав він скандальні знімки президента Росії.

Росіяни з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що нинішній Володимир Путін не схожий на людину, який прийшов до влади в 1999 році.

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