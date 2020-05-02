Якщо чесно, то я не знаю, що страшніше: поміряти температуру чи зважитися

Поліцейський ловить наркомана в зоопарку:

- Коловся?

- Ні.

- Перевіримо... Хто там у клітці сидить?, – показує коп на кенгуру.

Наркоман тупо дивиться на тварину:

- Заєць. Років 40-45.

***

Сидять хлопець з дівчиною на лавці. Хлопець каже:

- Люба, можна, я дозволю собі невелику витівку?

- Можна, - каже, зітхнувши, дівчина і заплющує очі.

- Ну от і все, і зовсім не пахне, правда?

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Якось раз я вбив двох зайців. Але мене вигнали із зоопарку і здали поліції...

***

Напис на холодильнику: "Сир несвіжий, коту не давай. Прийду з роботи, сирники тобі зроблю".

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Дружина будить чоловіка:

- Вася, прокинься! Прокинься! Чи знаєш, що ти... в ліжко... наклав?!

- ?!

- Мабуть, приснилося щось страшне? - припустила дружина.

- Так, просто жах! Напала на мене гігантська зубаста акула!

- Ой, я б відразу померла!

- Але я... мужик!

***

Дзвінок у банк:

- Ви даєте кредит пацієнтам дурдому?

- Таки даємо, але під божевільний відсоток.

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Граємо в карти на роздягання, і я ось уже три години готова роздягтися… Але карта, блін, як на зло, все пре і пре!..

***

- Мадемуазель, Ви не бажаєте випити зі мною чашку чаю цього дивного вечора?

- Ну ні фіга собі, манірний! Ну, таки... сільвуплє.

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