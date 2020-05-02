Якщо чесно, то я не знаю, що страшніше: поміряти температуру чи зважитися
Поліцейський ловить наркомана в зоопарку:
- Коловся?
- Ні.
- Перевіримо... Хто там у клітці сидить?, – показує коп на кенгуру.
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Наркоман тупо дивиться на тварину:
- Заєць. Років 40-45.
***
Сидять хлопець з дівчиною на лавці. Хлопець каже:
- Люба, можна, я дозволю собі невелику витівку?
- Можна, - каже, зітхнувши, дівчина і заплющує очі.
- Ну от і все, і зовсім не пахне, правда?
***
Якось раз я вбив двох зайців. Але мене вигнали із зоопарку і здали поліції...
***
Напис на холодильнику: "Сир несвіжий, коту не давай. Прийду з роботи, сирники тобі зроблю".
***
Дружина будить чоловіка:
- Вася, прокинься! Прокинься! Чи знаєш, що ти... в ліжко... наклав?!
- ?!
- Мабуть, приснилося щось страшне? - припустила дружина.
- Так, просто жах! Напала на мене гігантська зубаста акула!
- Ой, я б відразу померла!
- Але я... мужик!
***
Дзвінок у банк:
- Ви даєте кредит пацієнтам дурдому?
- Таки даємо, але під божевільний відсоток.
***
Граємо в карти на роздягання, і я ось уже три години готова роздягтися… Але карта, блін, як на зло, все пре і пре!..
***
- Мадемуазель, Ви не бажаєте випити зі мною чашку чаю цього дивного вечора?
- Ну ні фіга собі, манірний! Ну, таки... сільвуплє.
Нагадаємо, у Зеленського вирішили повеселити збіднілих українців і перегнули палицю.
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