Переможцем в інтернет-суперечці вважається той, за ким залишається останнє посилання
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Більшість благих намірів закінчуються благим матом.
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- Чим відрізняється фрілансер від раба?
- Тим, що коли сонце сідає, раб йде відпочивати.
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Жінку запитують:
- Скільки у вас було чоловіків ?
- 100.
- Не забагато ?
- Ну так, насичений деньок вийшов...
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- Від чого помер затриманий?
- Від коронавіруса.
- А чому гематоми по всьому тілу?
- Ускладнення.
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- Дивно. Дивись, у мене російські букви на клавіатурі вже стерлися, а англійські - як новенькі.
- Ну, і що тут дивного? Ти ж англійськими майже не користуєшся.
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Повідомлення в пресі про судовий процес над чиновниками-корупціонерами:
"Суд ретельно вивчив всі речові докази і перейшов до розгляду матеріальних пропозицій".
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10 днів сидів на гречці. На 11-ий день став чути голоси. Один, прямо як у Лукашенка: "Насмаж картопельки, дурню!"
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- Доктор, у мене соплі і слабкість!
- Ну що ж, батечку, очевидно, Ви - слабак і шмаркач.
Нагадаємо, Путін запхав Бога в найневдаліше місце, росіяни в істериці.
Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.
Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.