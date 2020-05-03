Переможцем в інтернет-суперечці вважається той, за ким залишається останнє посилання

Шановні батьки! Переконливе прохання: до кінця тижня здати гроші на ремонт онлайн-школи і вікон у браузері!

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Більшість благих намірів закінчуються благим матом.

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- Чим відрізняється фрілансер від раба?

- Тим, що коли сонце сідає, раб йде відпочивати.

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Жінку запитують:

- Скільки у вас було чоловіків ?

- 100.

- Не забагато ?

- Ну так, насичений деньок вийшов...

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- Від чого помер затриманий?

- Від коронавіруса.

- А чому гематоми по всьому тілу?

- Ускладнення.

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- Дивно. Дивись, у мене російські букви на клавіатурі вже стерлися, а англійські - як новенькі.

- Ну, і що тут дивного? Ти ж англійськими майже не користуєшся.

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Повідомлення в пресі про судовий процес над чиновниками-корупціонерами:

"Суд ретельно вивчив всі речові докази і перейшов до розгляду матеріальних пропозицій".

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10 днів сидів на гречці. На 11-ий день став чути голоси. Один, прямо як у Лукашенка: "Насмаж картопельки, дурню!"

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- Доктор, у мене соплі і слабкість!

- Ну що ж, батечку, очевидно, Ви - слабак і шмаркач.

Нагадаємо, Путін запхав Бога в найневдаліше місце, росіяни в істериці.

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.