Епідемія китайського вірусу в Росії призвела до того, що люди втрачають роботу, а підприємці - бізнес

У такий непростий час росіяни потребують фінансової підтримки, проте розраховувати на неї доводиться не всім, пише Politeka.net.

Зокрема, тільки третина підприємств малого і середнього бізнесу зможе отримати допомогу від держави в рамках урядових програм підтримки економіки.

Президент Федерації рестораторів і готельєрів Росії Ігор Бухаров і зовсім заявив, що більше 70% кафе і ресторанів Росії до середини літа можуть піти з ринку, так як не отримали від держави адекватної допомоги.

Дана ситуація викликає неоднозначні емоції. Однак люди не втрачають оптимізму і наважуються жартувати над темою. Так, художник Сергій Йолкін опублікував у своєму Фейсбук влучну карикатуру.

На зображенні представлений президент РФ Володимир Путін, який тримає в руках кульок.

"Я вам приготував ще один пакет заходів", - виголосив намальований гарант Росії.

Це відсилання до висловлювання глави Кремля про те, що він доручив уряду підготувати пакет екстрених заходів для підтримки економіки.

За кілька годин пост зібрав сотні лайків та багато коментарів.

"Нудительний пакет?", ""Виживайте, росіяни, як можете. А я, у міру сил, буду вам в цьому заважати"", "Жаль що целофановий пакет а не паперовий або трап'яний. а так з нього має текти щось протухле", " Де маска? Куди дивиться поліція?)", "пакет з пакетами", "Як приготував? Хіба це не він Валтасар?", "Пакет заходів і терезів", "Тільки пакет не викидуйте. Постирайте і повісьте сушитися. Адже його доведеться використовувати не раз", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

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