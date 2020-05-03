Йому тепер не відмитися від ганьби

Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися

Про це пише Politeka.net.

Привід для насмішок над лідером Кремля дав російський сыровар Олег Сирота, який зареєстрував сорт сиру "Путін".

«Ми дійсно зареєстрували сорт сиру «Путін» для експорту наших сирів до Європи, проходимо європейські випробування і збираємо папери. А що такого? Сир «Путін» відмінно піде на експорт. Поряд з сирами «Достоєвський» і «Гагарін», - написав він у своєму мікроблозі Twitter.

"Подобається це комусь чи ні, Путін відомий російський світовий бренд і буде чудово продаватися. Я сподіваюся, що Володимир Володимирович не образиться, що ми хочемо на його світової популярності заробити трохи експортної виручки для нашого фермерського господарства", - продовжив один з адептів Кремля.

Користувачі різко відреагували на новину і задалися питанням, чи надійде "Путін" у продаж з виразним запахом і цвіллю.

"В рецепті передбачена місячна витримка в бункері?", "Олежа, а цей сир такий же старий, мерзенний і з цвіллю?", "З "новачком"? Ваша отрута?", "Двадцять років буде лежати на витримці, поки не покриється цвіллю", "Дуже правильно, тепер з'явиться вираз "Смердить, як Путін", "Думаєте, це толерантно в "Путіна" ножем і тикати в смітник викидати?", "Я б, мабуть купила шматок путіна, щоб згодувати його своєму собаці...", - жартують вони в комментариях.

Раніше ми розповідали про конфуз, який стався з Михайлом Мишустиным під час онлайн-наради.

зокрема, в соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, як прем'єр Росії Михайло Мішустін під час наради засинає під час промови Володимира Путіна.

"Мішустін засинає, поки слухає Путіна. Його напевно Медведєв заразив", - сказано в підписі до курйозного відео.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і задалися питанням, чому Мішустін не ридає під час виступу Путіна, оскільки "його не можна не слухати без сліз". Деякі заговорили про "прокляття", яке пресследует російських прем'єрів.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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