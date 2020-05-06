Над спікером російського МЗС Марією Захаровою потужно посміялися у соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, російський дипломат стала героєм нової яскравої фотожаби.

У звичному для себе стилі Марію Захарову висміяв відомий російський художник Ігор Поночевний, якого всі знають під псевдонімом "Альоша Ступін".

На фотожабі можна побачити нетверезу Марію Захарову, яка сидить в оточенні порожніх пляшок. Автор також домалював дипломату "синці" під очима, зробивши відсилання до чуток про можливу алкогольну залежність спікера МЗС РФ.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що ця фотожаба з Марією Захаровою повинна "прикрасити" мозаїку у військовому храмі ЗС РФ.

"Марія Слівальна", "Обличчя МЗС РФ", "Таку мозаїку в храм війни треба приліпити", "Марія Ізабелла,напівсухе....", "На районі живе схожа алкашка. Якщо поміняти їх місцями, ніхто особливо не помітить", "Любителька аргентинського борошна?" "Я навіть не впізнав", "Фуф. Напугался я. Тільки вчора подивився 1 і 2 фільм Астрал. Це ж машка жінка в чорному", "Маша без Медведа", "Треба ж так попасти? І Захарова і Собчак в одній картині", - жартують вони в комментариях.

До цього ми писали, що над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися. Привід для насмішок над лідером Кремля дав російський сировар Олег Сирота, який зареєстрував сорт сиру "Путін".

«Ми дійсно зареєстрували сорт сиру «Путін» для експорту наших сирів до Європи, проходимо європейські випробування і збираємо папери. А що такого? Сир «Путін» відмінно піде на експорт. Поряд з сирами «Достоєвський» і «Гагарін», - написав він у своєму мікроблозі Twitter.

Користувачі різко відреагували на новину і задалися питанням, чи надійде "Путін" у продаж з виразним запахом і цвіллю

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Також Politeka писала, що Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.