Президент Російської Федерації Володимир Путін знову опинився в епіцентрі уваги

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стала новина про те, що країни цивілізованого Заходу розробляють угоду про видобуток ресурсів на Місяці без Росії.

Відповідну публікацію зі смішною фотожабой опублікував у своєму мікроблозі користувач Vitauskas.

"Новинипроривів. США розробляють проект угоди про видобуток ресурсів на Місяці без участі РФ. У список країн увійдуть: Канада, ОАЕ, Японія і європейські країни. Зате РФ входить у список країн-терористів, захоплюючих чужі землі і порушують права людини", - йдеться у підписі.

На фотожабі можна побачити розлюченого Путіна, від якого летить ракета в Космос, і який вимовляє такі слова: "Жуууу. Це нова ракета так летить, жуууу".

"Рашку вже ніхто за нормальну країну не вважає. Нікому не здалися ні нафта її, ні газ її, ні тим більше плішивий ліліпутін", "А ми, та ми, та з Кімом, так нах свою ракетку з батутом, так пердячим паром відправимо! Кримнаш!", "Ага, ще проект угоди з Лапутянами про консервацію сонячного світла розробляють", "Росіяни ж зробили висадку людини на місяць, можна про них забути", - жартують вони в коментарях.

До цього ми писали, що над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися. Привід для насмішок над лідером Кремля дав російський сировар Олег Сирота, який зареєстрував сорт сиру "Путін".

«Ми дійсно зареєстрували сорт сиру «Путін» для експорту наших сирів до Європи, проходимо європейські випробування і збираємо папери. А що такого? Сир «Путін» відмінно піде на експорт. Поряд з сирами «Достоєвський» і «Гагарін», - написав він у своєму мікроблозі Twitter.

Користувачі різко відреагували на новину і задалися питанням, чи надійде "Путін" у продаж з виразним запахом і цвіллю.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

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