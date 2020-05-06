Президент Білорусі Олександр Лукашенко оскандалився новим різким висловлюванням про карантин

Незважаючи на пандемію смертоносного китайського вірусу, Лукашенко відмовляється вводити у своїй країні карантин. Тим не менш білоруський президент регулярно дає поради про те, як, на його думку, варто боротися з епідемією. Як повідомляє Politeka.net, відео з новою заявою президента Білорусі опублікував у Твітер журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

«Якщо ти вже цілувався з кимось, то цілуйся далі. Не лізь, якщо ти мужик, до іншої жінки. Ну потерпи місяць! Якщо ти десь терся там у сім'ї - залишся в сім'ї», - радить Лукашенко.

Крім того, він завуальовано розкритикував тих, хто через пандемію постійно сидить вдома на самоізоляції. Варто відзначити, що до числа таких людей належить і його російський колега Володимир Путін, який з початку епідемії самоізолювався у своїй резиденції.

«Вийди на вулицю, катайся на велосипеді, продихайся гарненько, щоб легені заробили як слід. Це ж хвороба легенів! Ну а коли ти сидиш вдома, опустивши руки, соплі розвісивши, ну яка ти будеш здорова людина?», - поцікавився Лукашенко.

У мережі активно обговорюють його слова.

«Як, ця неосвічена і неадекватна людина, прийшла до влади?? Це ж немає слів висловити своє здивування», «Це він про Путіна і соплі ..навідліг ..молодця», «А у діда в бункері вже давно кранчиком», «Йому вірус не страшний, з такими то діагнозами», «А коли ти сидиш в бункері, опустивши руки, соплі розвісивши, ну який ти президент?», - пишуть люди.

Вирусолог дня: Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь, если ты мужик, к другой женщине . Ну потерпи месяц! Если ты где-то терся там в семье - останься в семье. Ну а когда ты сидишь дома, опустив руки, сопли развесив, ну какой ты будешь здоровый человек? pic.twitter.com/YAxa1DF10e — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 6, 2020

Нагадаємо, осмілілий Лукашенко в розпал епідемії дав Путіну урок патріотизму.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко готується до приїзду Зеленського і Путіна, ексклюзивні кадри.

Також Politeka писала, що Лукашенко виправдав вторгнення на Донбас: "Україна сама дала привід".