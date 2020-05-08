Китайська вірус рознісся практично по всьому світу, зокрема, зараз хвороба лютує в Росії

За станом на 7 травня, в РФ підтверджено 177 тисяч випадків захворювання, пише Politeka.net. Таким чином Росія опинилась на п'ятому місці за кількістю заражених.

Російський президент Володимир Путін не зміг сказати, в які терміни почнеться зняття обмежень у зв'язку з високою захворюваністю. Більше того, ситуація в країні складається по-різному, і тому в деяких регіонах навіть говорять про посилення режиму обмежень.

Крім того, як стало відомо після зустрічі глави Кремля з головнокомандуючим військами Росгвардії Віктором Золотова, повинні перепрофілювати три військових госпіталі, де підготують близько 300 ліжок для інфікованих.

Тема з "уханьским" вірусом в Росії викликає неоднозначні емоції у народу. Деякі навіть жартують над ситуацією. Так, художник Альоша Ступін намалював карикатуру, на якій зображений напівголий Путін, спілкується з військовим. На чолі РФ можна помітити корону, "прикрашену" радянською символікою і свастикою.

Малюнок був оприлюднений в соцмережах Фейсбук і Твіттер і за деякий час зібрав сотні лайків та багато коментарів.

"Бункерна нарада", "Тхір бункерний", "Хрюша і Степашка", "Тема п-ди не розкрито!", "Гарний малюнок! Багато Альоша малює, іноді прям в точку!", "М-даа, портретне схожість (худоба) - у наявності! Чи не тому, що йде п**да?!", "Клас !", "будні бункера", "Вірус в «кароне»...", "корона у цього скааа", "Свастика сховалася", "Це якийсь Енгрі Бьордс - там теж зелені свині - але де ж пташки?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

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