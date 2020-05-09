Над російським лідером Володимиром Путіним продовжують насміхатися в соцмережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимир Путін став героєм нової яскравої фотожаби.

У звичному для себе стилі главу Кремля потужно висміяв відомий російський художник Ігор Поночевный, який творить під псевдонімом "Альоша Ступін".

На фотожабе він зобразив Володимира Путіна в оточенні порожніх пляшок, і який до цих пір ховається в своєму особистому бункері. Також на шедеврі можна побачити військову техніку і бійців, які намагаються захистити президента від невідомої загрози.

"День перемоги!", - підписав Поночевный яскраву фотожабу.

"Допився до чортів зелених в бункері", "Догрався негідник. Шкода, що не вдалося взяти його живим", "День перемоги Путіна над здоровим глуздом", "Цей День Перемоги, Путіним пропах!", "Сцарь, кажуть, несправжній", "Самоізоляція в бункері", "Нагадує радянський гральний автомат "Сафарі" - там бігали всякі козли, і ще один носоріг", "Можна аркадну гру зробити за мотивами малюнка", "Обурений до глибини душі! А де колорадки? Що в ж*пу запихати?", - жартують росіяни комментариях.

До цього ми писали, що над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися. Привід для насмішок над лідером Кремля дав російський сыровар Олег Сирота, який зареєстрував сорт сиру "Путін".

«Ми дійсно зареєстрували сорт сиру «Путін» для експорту наших сирів до Європи, проходимо європейські випробування і збираємо папери. А що такого? Сир «Путін» відмінно піде на експорт. Поряд з сирами «Достоєвський» і «Гагарін», - написав він у своєму мікроблозі Twitter.

Користувачі різко відреагували на новину і задалися питанням, чи надійде "Путін" у продаж з виразним запахом і цвіллю

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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