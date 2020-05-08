Російський президент Володимир Путін голосно осоромився напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Про це пише Politeka.net.

Коментуючи початок так званої "Великої вітчизняної війни", Володимир Путін заявив, що СРСР нібито не несе відповідальності за розв'язання Другої світової війни.

Пафосну публікацію у своєму особистому мікроблозі Twitter зробив рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".

"Путін: Немає і не може бути у нас ніякого почуття провини. Ми поклали на вівтар Перемоги 27 мільйонів життів своїх громадян. Тому не може бути ніякого виправдання тим, хто намагається переписати історію. Хто на кого напав 22 червня? Ми на Німеччину чи Німеччина на нас? Що за маячня?", - сказано в публікації.

Росіяни гнівно відреагували на відео і нагадали Володимиру Путіну про розділ Польщі, який був прописаний в пакті Молотова-Ріббентропа.

"А що там по нападу на Польщу в 39-му, пацани?", "На Фінляндію не нападали? На Румунію? На Польщу? На Прибалтику?", " Як же вождя в бункері перекосило, сидить в кріслі як Стівен Хокінг. Тулуб в одну сторону, копитця в іншу! Не бережеш ти себе цар батюшка,ох як не бережеш! Весь у роботі як бджола!", "Відкрийте архіви, чого соромитися", "Паталогічний брехун", "Не поклали на вівтар Перемоги 27 мільйонів життів своїх громадян, а закидали їх трупами", "Путін лукавить. Ніхто не сперечається про те, що 22 червня 1941Гитлер напав на СРСР. Але навіщо замовчувати той факт, що Гітлер і Сталін ще в 1939 розділили території Польщі, Латвії, Эснонии, Фінляндії, коли вже другий рік йшла світова війна", - написали вони в комментариях.

Путин: Нет и не может быть у нас никакого чувства вины. Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней своих граждан. Поэтому не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать. Кто на кого напал 22 июня? Мы на Германию или Германия на нас? Что за бред? pic.twitter.com/WNC7QcrZkd — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 8, 2020

Раніше ми розповідали, що Володимира Путіна "кинули" на очах у всього світу. Приводом для появи їдких коментарів стала новина про те, що країни цивілізованого Заходу розробляють угоду про видобуток ресурсів на Місяці без Росії.

"Вести проривів. США розробляють проект угоди про видобуток ресурсів на Місяці без участі РФ. У список країн увійдуть: Канада, ОАЕ, Японія і європейські країни. Зате РФ входить у список країн-терористів, захоплюючих чужі землі і порушують права людини", - йдеться у публікації.

Користувачі з гумором відреагували на новину і заявили, що Росію вже не сприймають як країну

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Також Politeka писала, що Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.