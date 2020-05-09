Російський президент Володимир Путін знову став об'єктом для насмішок

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідер Кремля осоромився під час покладання квітів на Красній площі з нагоди так званого "Дня перемоги".

Курйозне фото в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував користувач під псевдонімом "Доганяй!".

На знімку можна побачити різко постарілого Путіна, який одягнув бронежилет під куртку з нагоди покладання квітів.

"Чим старіше дід - тим товщі бронежилети", - з гумором підписав він курйозний знімок.

"А який сенс, якщо він без шолома ходить?", "Там давно броня титанова итегрирована прям в черепушку", "Банкетний?", "Професіонал в бронежилет не мітить..", "Його випустили з будки?", "На лабутенах", "Після бункера діда не впізнати", "І вищі підбори", "Чому він шолом не носить на випадок снайпера? Думає, бог збереже?", "Як він постарів", "Чому дідусь без каски, але в бронежилеті? Тому що поранення в кишку може виявитися фатальним. А в голову... Голова - просто кістка. Наскрізь", "Навіщо старому бронежилет? Там корсет у нього. Видно, що ледве ходить, спина хвора", - жартують росіяни в коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали, що Володимира Путіна "кинули" на очах у всього світу. Приводом для появи їдких коментарів стала новина про те, що країни цивілізованого Заходу розробляють угоду про видобуток ресурсів на Місяці без Росії.

"Новини проривів. США розробляють проект угоди про видобуток ресурсів на Місяці без участі РФ. У список країн увійдуть: Канада, ОАЕ, Японія і європейські країни. Зате РФ входить у список країн-терористів, захоплюючих чужі землі і порушують права людини", - йдеться у публікації.

Користувачі з гумором відреагували на новину і заявили, що Росію вже не вважають за країну.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

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