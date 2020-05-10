Над президентом країни-агресора Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів став так званий "військовий парад", який влаштували для Володимира Путіна на Соборній площі Кремля.

Пафосну публікацію у своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував звичайний російський пропагандист Дмитро Смирнов, який продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу".

"Урочистий марш піших і кінних караулів Президентського полку на Соборній площі Кремля", - підписав він відеоролик, на якому видно, як військові марширують перед Путіним, який стоїть на самоті на площі Кремля.

"Марш для одного глядача", "Потішний полк потішного диктатора", "Сумний головнокомандувач", "Караул втомився", "Страшне видовище.....курям на сміх", "В солдатиків грає дідусь", "Скільки штрафів Собянін випише. Всі без масок і без поважної причини в центрі міста! Ай-ай-ай", "А навіщо на ньому відразу двоє памперсів!", "Окремий парад. Грає в солдатики. Не скорбота, не свято. Туга", "Набрид він всім до кольок в душі!" "Хлібом не годуй - дай попіаритись. На перемогу заслуженою іншою країною навіть - це ми вміємо, а розвивати медицину - приймати правильні рішення при пандемії та економічній кризі - ні не чув", - росіяни відреагували на публікацію пропагандиста.

Торжественный марш пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля pic.twitter.com/uW592E5IOs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 9, 2020

Раніше ми розповідали, як Володимир Путін осоромився боягузливим вчинком на 9 травня. Курйозний момент стався під час покладання квітів на Красній площі.

На знімку можна побачити різко постарілого Путіна, одевшего бронежилет під куртку з нагоди покладання квітів.

"Чим старіше дід Перемог - тим товщі бронежилети", - з гумором підписав він курйозний знімок.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що Путін жахливо виглядає після життя в особистому бункері.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Також Politeka писала, що Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.