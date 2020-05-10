Привітання Володимира Зеленського і Володимира Путіна з нагоди 75-ї річниці з Дня Перемоги викликали бурхливу дискусію в мережі

Президенти України та Росії обидва звернулися до своїх громадян 9 травня, однак посили їх виступів виявилися практично протилежними. Наочне порівняльне відео опублікувало у своєму Твітері видання «Настоящее время».

На кадрах можна побачити, що Путін читав свою промову з аркуша, а його слова повністю відповідали концепту агресивного «побєдобесія».

У свою чергу, Зеленський виступав без підказок і закликав вшанувати пам'ять загиблих воїнів, не влаштовуючи «танців на кістках». Він також закликав українців бути єдиними і пам'ятати про війну на окупованому Донбасі і Криму.

У коментарях до відео інтернет-користувачі обговорюють такі різні виступи президентів. Серед тих, кому не сподобалася промова Путіна, виявилося багато незадоволених росіян.

«Розумний президент скаже, що війною не можна пишатися і треба пам'ятати померлих на війні, як нещасних, кого змушували вбивати, і вселяли що треба вбивати. Путін так не сказав Путін сказав як Гітлер», «27 000 000 поклали на вівтар перемоги. Пишаємося і святкуємо і можемо повторити. Якщо б 100 000 000 поклали - ще більше б пишалися і святкували? А всі інші країни кажуть - НІКОЛИ БІЛЬШЕ!», «Стіна у Путіна облупилася, мало того що новодєл так ще й сиплеться. Там від цього Вічного Вогню давно нічого не залишилося. Та й від Червоної Площі. Один муляж», «Перше, що кидається в очі, що наш Щирий Головний Патріот читає з папірця, ганьба!!!!А також ще, він хоче пісяти чи йому припікає? Що він межується? Або снайпера боїться?», «Господи, а без папірця ніяк? Виглядає як непідготовлений до уроку школяр, який очей від конспекту відірвати не може», - пишуть люди.

Сравните речи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 9 мая, в 75-ю годовщину победы над фашистской Германией pic.twitter.com/VYunHefVId — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) May 9, 2020

Нагадаємо, Зеленський публічно розкритикував Путіна, повне відео облетіло мережу: "Сьогодні ніхто не може...".

Як повідомляла Politeka, самотній Путін повеселив росіян на Червоній площі, кадри ганьби.

Також Politeka писала, що Путін зі шпаргалкою осоромився під час виступу, відео потрапило в мережу.