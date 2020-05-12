Над лідером-країни-агресора Володимиром Путіним продовжують насміхатися в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів став боягузливий вчинок Володимира Путіна під час "військового параду" на 9 травня.

Курйозну публікацію у своєму особистому мікроблозі опублікував користувач під псевдонімом "Мзс Роіссі".

На опублікованому знімку можна побачити Володимира Путіна, який, мабуть, злякався епідемії китайського вірусу і розпорядився, щоб до нього в діаметрі декількох метрів ніхто не підходив.

"Путін і соціальне дистанціювання", - підписав блогер курйозний знімок, опублікований в Twitter.

"Який безстрашний дідусь! А адже міг і пару кварталів виселити!", "Спасибі дідові за перемогу. Ура", "Самотність", "Напевно ще намили хімією покриття, розпорошили антивірус, у всіх присутніх взяли аналізи і заборонили їм дихати, а самому Гаранту вставили в ніздрі високоефективні фільтри 3 класу. P. S. І на всяк випадок, відправили двійника, якого не шкода...", "Це йому прямо в бункері таке збудували?", "грішно Живе і помре смішно", "Позорище яке", "Вистачить , він навіть без екранів з бронескла, походу Бенкетний. Він самий відчайдушний, він і в Кемерово їздив", - жартують користувачі в коментарях.

Нагадаємо, Путін став героєм їдких коментарів під час так званого "військового параду", який влаштували для нього на Соборній площі Кремля.

На одному з відео видно, як військові марширують перед Путіним стоїть на самоті на площі Кремля.

"Марш для одного глядача", "Потішний полк потішного диктатора", "Сумний головнокомандувач", "Окремий парад. Грає в солдатики. Не скорбота, не свято. Туга", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

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