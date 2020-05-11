Президент Російської Федерації Володимир Путін знову став об'єктом для насмішок серед користувачів соцмереж

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, лідер Кремля в черговий раз став героєм їдкою політичної фотожаби.

У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський карикатурист Сергій Йолкін.

Приводом для появи нового шедевра стало засідання по китайському вірусу, перед початком якого Володимир Путін повинен був звернутися до росіян.

На фотожабі можна побачити Володимира Путіна, який сидить на маленькому стільці, і очікує потрібного моменту, щоб знову "запізнитися".

"Президент готує своє чергове запізнення до нації", - сказано в підписі до їдкої карикатурі.

"Зате Йолкін завжди вчасно!", "Замість табуретки повинен бути унітаз", "Потім в мемах подивлюся, дві години чекати, щоб послухати як він л*вно жує і в калюжу пердить, сенсу немає", "Боєць Бункер-Путен готується розірвати очікування!", "Він у вас завжди такий милий, зворушливий, як неповзрослевший дитина", "Чергове послання нації", "Може, в нього годинника немає? Не заробив на годинник. Може скинемось всі вождю на годинник?", "Може він не хоче. Руками-ногами впирається. А його тягнуть до мікрофона і умовляють : «Треба, Вова. Треба!», - жартують росіяни під фотожабою Йолкіна.

Раніше ми розповідали, що самотній Володимир Путін повеселив росіян на Красній площі.

Приводом для жартів став невеликий "військовий парад", який особисто організували Путіну на 9 травня.

"Урочистий марш піших і кінних караулів Президентського полку на Соборній площі Кремля", - йдеться у публікації.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що "будь-який диктатор, такий і військовий парад".

"В солдатиків грає дідусь", "Скільки штрафів Собянін випише. Всі без масок і без поважної причини в центрі міста! Ай-ай-ай", "А навіщо на ньому відразу двоє памперсів!", "Окремий парад. Грає в солдатики. Не скорбота, не свято. Туга", "Набрид він всім до кольок в душі!" - пожартували росіяни.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Також Politeka писала, що Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.