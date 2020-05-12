Президент Російської Федерації Володимир Путін безглуздо осоромився прямо перед камерами

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідер Кремля зганьбився, намагаючись пригрозити кулаком російським губернатором під час виступу перед простими жителями.

Пафосну публікацію у своєму особистому мікроблозі опублікував кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

«Прошу вас самим серйозним чином до цього поставитися!»: Путін стукає по столу кулаком, звертаючись до губернаторів - найемоційніший момент у виступі президента», - підписав Смирнов відеоролик.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що політтехнологи в Кремлі вже не знають, як можна підняти рейтинг Володимира Путіна з дна.

"По голові нехай собі постукає", "Іміджмейкери вже не знають ,що зробити,щоб хоч якось підвищити "рейтинг"...", "Знімаю з себе всю відповідальність, нехай громадяни самі виплутуються з цього л*йна, якщо що крайніми зробимо губернаторів", "І тупнув ніжкою, просто тут не видно", "Знову заграє і розводить народ...і яка це за рахунком раз?", "Немає часу на розкачку", "Був у люті?", "Копитом він стукав, копитом", - жартують вони в коментарях.

«Прошу вас самым серьезным образом к этому отнестись!»: Путин стучит по столу кулаком, обращаясь к губернаторам - самый эмоциональный момент в выступлении президента pic.twitter.com/u0HDTwbJGo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 12, 2020

Нагадаємо, Путін став героєм їдких коментарів під час так званого "військового параду", який влаштували для нього на Соборній площі Кремля.

На одному з відео видно, як військові марширують перед Путіним стоїть на самоті на площі Кремля.

"Марш для одного глядача", "Потішний полк потішного диктатора", "Сумний головнокомандувач", "Окремий парад. Грає в солдатики. Не скорбота, не свято. Туга", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

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