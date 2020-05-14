Президент Російської Федерації Володимир Путін вкотре осоромився під час звернення до народу

Про це пише Politeka.net.

Конфуз стався під час звернення до росіян, яке транслювалося 11 травня.

Зокрема, користувачі соціальних мереж засікли, як під час звернення Володимир Путін скрутив пальці таким чином, що показав телеглядачам "дулю".

Скандальний кадр в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував користувач під псевдонімом "Голий патріот".

"Я вам нічого не винен. Ідіть нахой", - підписав він цікавий знімок, зроблений під час обігу.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і припустили, що Володимир Путін міг показати такий жест під час онлайн-звернення, щоб "його не наврочили".

"Невербально розкрив основну ідея нового загальнонаціонального плану виходу з кризи", "Навіщо Путіну годинник, якщо у нього мільйон секретарів? Щоб особисто дивитися, на скільки годин спізнитися?", "Щоб не наврочили", "А може він нам знак подає?", "Зовсім хворий", "А може президента тримають в заручниках і він нам знаки подає?", "Він вже операторам почав дулі крутити?А може сигнали подає?", "Напевно ще й пристріту боїться...", "І каракулі на папері", - жартують росіяни під публікацією.

Раніше ми розповідали, як Володимир Путін осоромився під час чергового звернення до росіян.

На цей раз лідер Кремля зганьбився, намагаючись пригрозити кулаком російським губернатором під час виступу перед простими жителями.

«Прошу вас самим серйозним чином до цього поставитися!»: Путін стукає по столу кулаком, звертаючись до губернаторів - самий емоційний момент у виступі президента», - йдеться у підписі до публікації.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що політтехнологи в Кремлі вже не знають, як можна підняти рейтинг Володимира Путіна з дна.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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