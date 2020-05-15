Якщо хтось фліртує з вами, не сприймайте це серйозно. Зараз нудно всім…
– Дімо, а що в тебе було найприкріше в житті?
– Образливо - це коли ти на роботі, а сусід надсилає СМС з проханням займатися сексом тихіше!
***
– Дивлюся картинки з мультиків і не розумію, чому у Карлсона на руках по чотири пальці?
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– А ти подумай гарненько! Якщо у тебе з дитинства м'ясорубка за спиною? А спина свербить!
***
– А я сьогодні вранці встав раніше і побіг в парк на пробіжку, біжу, а назустріч мені інопланетяни ...
– Та годі брехати, ніколи не повірю, що ти вранці встав і побіг.
***
– Галя, піди подивися, чому це наше золотко плаче?
— Це не наше, це сусідське.
– Вічно цей шмаркач у них кричить, як ненормальний!
***
- Чоловіче, я можу вам чимось допомогти?
- Так, мені потрібен подарунок на 8 Березня!
- Вам треба щось дорожче, я вас правильно зрозуміла?
- Чому?
- Ну це з урахуванням того, що сьогодні вже 15 травня.
***
– Де ж чоловік, здатний полюбити мене такою, яка я є?
– Ось же я, я люблю тебе!
– Ні, ти страшний.
***
Дві подруги в магазині.
- Як думаєш, яку листівку краще купити: "Моєму зайчику" чи "Моєму котику"?
- А що таке?
- Та у мого козла завтра день народження.
***
- Любий, годі вже голосно пукати при мені!
- Це нова стадія відносин, я став більше тобі довіряти.
- Ти з перших днів знайомства при мені це робиш!
- Я довірливий.
***
Звичайна розмова у подружньої пари після 20 років спільного життя:
- Що шукаєш? - запитує дружина, не відриваючись від комп'ютера.
- Так цю... як її...
- Поглянь там, - продовжуючи дивитися в монітор.
- О, точно!
***
Електричка. Циганка — мужику:
– Пазалаті ручку, дарагой! Все що хочеш скажу!
Мужик дістає 500 євро:
– А скажи-но ти мені, голубонько, період напіврозпаду радія!
Циганка в шоці, очі витріщила …
– Ось бачиш, не заслужила.
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