Якщо хтось фліртує з вами, не сприймайте це серйозно. Зараз нудно всім…

– Дімо, а що в тебе було найприкріше в житті?

– Образливо - це коли ти на роботі, а сусід надсилає СМС з проханням займатися сексом тихіше!

***

– Дивлюся картинки з мультиків і не розумію, чому у Карлсона на руках по чотири пальці?

– А ти подумай гарненько! Якщо у тебе з дитинства м'ясорубка за спиною? А спина свербить!

***

– А я сьогодні вранці встав раніше і побіг в парк на пробіжку, біжу, а назустріч мені інопланетяни ...

– Та годі брехати, ніколи не повірю, що ти вранці встав і побіг.

***

– Галя, піди подивися, чому це наше золотко плаче?

— Це не наше, це сусідське.

– Вічно цей шмаркач у них кричить, як ненормальний!

***

- Чоловіче, я можу вам чимось допомогти?

- Так, мені потрібен подарунок на 8 Березня!

- Вам треба щось дорожче, я вас правильно зрозуміла?

- Чому?

- Ну це з урахуванням того, що сьогодні вже 15 травня.

***

– Де ж чоловік, здатний полюбити мене такою, яка я є?

– Ось же я, я люблю тебе!

– Ні, ти страшний.

***

Дві подруги в магазині.

- Як думаєш, яку листівку краще купити: "Моєму зайчику" чи "Моєму котику"?

- А що таке?

- Та у мого козла завтра день народження.

***

- Любий, годі вже голосно пукати при мені!

- Це нова стадія відносин, я став більше тобі довіряти.

- Ти з перших днів знайомства при мені це робиш!

- Я довірливий.

***

Звичайна розмова у подружньої пари після 20 років спільного життя:

- Що шукаєш? - запитує дружина, не відриваючись від комп'ютера.

- Так цю... як її...

- Поглянь там, - продовжуючи дивитися в монітор.

- О, точно!

***

Електричка. Циганка — мужику:

– Пазалаті ручку, дарагой! Все що хочеш скажу!

Мужик дістає 500 євро:

– А скажи-но ти мені, голубонько, період напіврозпаду радія!

Циганка в шоці, очі витріщила …

– Ось бачиш, не заслужила.

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