Василь Бикадоров був за здоровий спосіб життя. Завжди їздив на велосипеді. По горілку, правда, але на велосипеді
— Дівчино, коли ви посміхаєтеся, у мене виникає величезне бажання запросити вас до себе...
— Який ви пустун!
— Що ви, я зубний лікар.
***
— Серього, ну як у тебе з тією дівчиною, ну з тією, що на сайті знайомств?
— Ніяк!
— А шо так?
— Так вона мені з ходу в лоб! Так і сказала: "Я хочу від тебе дитину". Зізнаюся, так мене ще жодна не відшивала.
***
— Хороший мій... Бідненький... Маленький... Малесенький...
— Свєта, мля! Ну хто ТАК збуджує?!
***
— Алло! Це я в морг потрапив?
— Ні, поки тільки додзвонилися...
***
Хлопець — дівчині:
— Знаєш, Лена, я думаю, нам пора розлучитися.
Оленка:
— Ти навіть не уявляєш, що ти втрачаєш, адже я зникаючий вид жінок — у мене свої нігті, волосся, брови, вії, губи і груди.
***
— Сова, до чого ліва лапка свербить?
— До грошей.
— А права?
— Вітатися.
— А носик?
— Слухай, Їжак, ти б помився!
***
Після того, як Едік зламав штопор, Коля — зуб, а Юра — палець, дівчата перестали випендрюватися і почали пити горілку.
***
У жінок все гранично просто. Якщо мужик хороший, значить, буде другом. А ось якщо він козел, то це любов усього життя.
***
— Докторе, я зовсім не сплю, в голову лізуть тисячі думок...
— Пийте на ніч склянку касторки!
— І я буду добре спати?
— Ні, не будете. Але думка буде всього одна.
Нагадаємо, що голого Тарзана висміяли в мережі «дід, ви зовсім з глузду з'їхали».
Як повідомляла Politeka, стало відомо, що українці висміяли «патріотичні» пориви співачки-запроданки.
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