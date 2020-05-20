Василь Бикадоров був за здоровий спосіб життя. Завжди їздив на велосипеді. По горілку, правда, але на велосипеді

— Дівчино, коли ви посміхаєтеся, у мене виникає величезне бажання запросити вас до себе...

— Який ви пустун!

— Що ви, я зубний лікар.

***

— Серього, ну як у тебе з тією дівчиною, ну з тією, що на сайті знайомств?

— Ніяк!

— А шо так?

— Так вона мені з ходу в лоб! Так і сказала: "Я хочу від тебе дитину". Зізнаюся, так мене ще жодна не відшивала.

***

— Хороший мій... Бідненький... Маленький... Малесенький...

— Свєта, мля! Ну хто ТАК збуджує?!

***

— Алло! Це я в морг потрапив?

— Ні, поки тільки додзвонилися...

***

Хлопець — дівчині:

— Знаєш, Лена, я думаю, нам пора розлучитися.

Оленка:

— Ти навіть не уявляєш, що ти втрачаєш, адже я зникаючий вид жінок — у мене свої нігті, волосся, брови, вії, губи і груди.

***

— Сова, до чого ліва лапка свербить?

— До грошей.

— А права?

— Вітатися.

— А носик?

— Слухай, Їжак, ти б помився!

***

Після того, як Едік зламав штопор, Коля — зуб, а Юра — палець, дівчата перестали випендрюватися і почали пити горілку.

***

У жінок все гранично просто. Якщо мужик хороший, значить, буде другом. А ось якщо він козел, то це любов усього життя.

***

— Докторе, я зовсім не сплю, в голову лізуть тисячі думок...

— Пийте на ніч склянку касторки!

— І я буду добре спати?

— Ні, не будете. Але думка буде всього одна.

Нагадаємо, що голого Тарзана висміяли в мережі «дід, ви зовсім з глузду з'їхали».

Як повідомляла Politeka, стало відомо, що українці висміяли «патріотичні» пориви співачки-запроданки.

Також Politeka писала, що Світоліна несподівано проміняла ракетку на сковорідку.