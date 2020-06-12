Російський президент Володимир Путін опинився в епіцентрі уваги у соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стало розпивання Володимиром Путіним алкоголю прямо перед камерами пропагандистів.

Відповідну публікацію в своєму особистому мікроблозі опублікував рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".

«Я сподіваюся, це не остання нагорода?»: Путін, Герої Праці і шампанське», - йдеться у підписі до відео з сьогоднішнього параду в Російській Федерації.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і припустили, що Володимир Путін вийшов з особистого бункера заради келиха шампанського.

"Знову в броньованому склі", "Путін виліз з бункера? А чи не небезпечно це? Або спеціально на честь дня народження Джорджа Буша старшого можна і ризикнути?", "Зараз набухаються і поїдуть людей збивати. Власівці", "Самий головний ресурс Росії — це не нафта, а дурні. На них можна легко заробляти мільярди, не побоюючись, що вони колись закінчаться", "Наш обнуляш", "Цирк", "Лицемір", "Дідові розвагу влаштували", "Щур виліз? Або двійник?", - жартують вони в коментарях під видео.

«Я надеюсь, это не последняя награда?»: Путин, Герои Труда и шампанское pic.twitter.com/FZKGSIWi70 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 12, 2020

Раніше ми розповідали, що Путін вийшов на зв'язок з особистого бункера. Приводом для появи їдких коментарів стало звернення Володимира Путіна до росіян, у якому він закликав їх приходити і голосувати за поправки до Конституції.

На фотожабі можна побачити переляканого Володимира Путіна, який сидить в особистому бункері в захисному костюмі, який говорить наступне: "Росіяни! Приходьте 1 липня на голосування!".

Користувачі потужно відреагували на публікацію і прозвали Володимира Путіна "Бункерфюрером всієї Русі".

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