Російський президент Володимир Путін опинився в епіцентрі уваги у соціальних мережах
Про це пише Politeka.net.
Приводом для появи їдких коментарів стало розпивання Володимиром Путіним алкоголю прямо перед камерами пропагандистів.
Відповідну публікацію в своєму особистому мікроблозі опублікував рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".
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«Я сподіваюся, це не остання нагорода?»: Путін, Герої Праці і шампанське», - йдеться у підписі до відео з сьогоднішнього параду в Російській Федерації.
Користувачі з гумором відреагували на публікацію і припустили, що Володимир Путін вийшов з особистого бункера заради келиха шампанського.
"Знову в броньованому склі", "Путін виліз з бункера? А чи не небезпечно це? Або спеціально на честь дня народження Джорджа Буша старшого можна і ризикнути?", "Зараз набухаються і поїдуть людей збивати. Власівці", "Самий головний ресурс Росії — це не нафта, а дурні. На них можна легко заробляти мільярди, не побоюючись, що вони колись закінчаться", "Наш обнуляш", "Цирк", "Лицемір", "Дідові розвагу влаштували", "Щур виліз? Або двійник?", - жартують вони в коментарях під видео.
Раніше ми розповідали, що Путін вийшов на зв'язок з особистого бункера. Приводом для появи їдких коментарів стало звернення Володимира Путіна до росіян, у якому він закликав їх приходити і голосувати за поправки до Конституції.
На фотожабі можна побачити переляканого Володимира Путіна, який сидить в особистому бункері в захисному костюмі, який говорить наступне: "Росіяни! Приходьте 1 липня на голосування!".
Користувачі потужно відреагували на публікацію і прозвали Володимира Путіна "Бункерфюрером всієї Русі".
Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.
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