Досвідчений дятел позбавить Буратіно від запору

— Слухай, порадь хороші фільми і серіали за останні три роки…

— Дитину в садок віддали?

— Так.

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Стриптизерка занадто сильно розкрутилася на пілоні, тому половина глядачів отримала кешбек.

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Жінки називають мене жирним лише доти, поки не дізнаються, скільки я заробляю. Після цього вони кличуть мене жирним злидарем.

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— Тату, коли ти мені купиш велосипед?

— Коли зусиллями виваженої монетарної політики уряду стабілізується валютний запас нашої багатої і неосяжної батьківщини, синку!

— Тату, а навіщо слово «ніколи» висловлювати такою довгою фразою?

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«Людина я чи тварина, яка дзижчить?» — розмірковував двірник, викошуючи траву у дворі житлового будинку рано-вранці в неділю.

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У Олега була кличка Термінатор, тому що він пару разів прокидався голим на вулиці.

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— Ти чого такий втомлений і сумний?

— Робота... Робота... Одна робота... Вранці і ввечері... І все робота...

— І давно ти так працюєш?

— Завтра починаю.

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Я сказав дружині, що вона занадто високо намалювала брови. Судячи з її обличчя, вона здивувалася.

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Вчасно не викинута пляшка з-під «Хеннессі» дала Віталіку можливість почастувати дорогим коньяком дівчину ще раз.

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Якщо ти відшукав у дружини недоліки — ймовірно, це ті ж недоліки, які завадили їй знайти чоловіка трохи кращого.

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У нас вже літо! Спека! Люблю холодненьку окрошку на пиві. Тільки без усяких там овочів, ковбаси, яєць.

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— Тут Машку бачила. Змарніла як! За півроку кілограмів 20 скинула!!! Цікаво, на якій вона дієті сидить?

— «Допомога по безробіттю» називається…

Нагадаємо, російське свято висміяли в мережі: «велике убозтво».

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