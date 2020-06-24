Досвідчений дятел позбавить Буратіно від запору
— Слухай, порадь хороші фільми і серіали за останні три роки…
— Дитину в садок віддали?
— Так.
***
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Стриптизерка занадто сильно розкрутилася на пілоні, тому половина глядачів отримала кешбек.
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Жінки називають мене жирним лише доти, поки не дізнаються, скільки я заробляю. Після цього вони кличуть мене жирним злидарем.
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— Тату, коли ти мені купиш велосипед?
— Коли зусиллями виваженої монетарної політики уряду стабілізується валютний запас нашої багатої і неосяжної батьківщини, синку!
— Тату, а навіщо слово «ніколи» висловлювати такою довгою фразою?
***
«Людина я чи тварина, яка дзижчить?» — розмірковував двірник, викошуючи траву у дворі житлового будинку рано-вранці в неділю.
***
У Олега була кличка Термінатор, тому що він пару разів прокидався голим на вулиці.
***
— Ти чого такий втомлений і сумний?
— Робота... Робота... Одна робота... Вранці і ввечері... І все робота...
— І давно ти так працюєш?
— Завтра починаю.
***
Я сказав дружині, що вона занадто високо намалювала брови. Судячи з її обличчя, вона здивувалася.
***
Вчасно не викинута пляшка з-під «Хеннессі» дала Віталіку можливість почастувати дорогим коньяком дівчину ще раз.
***
Якщо ти відшукав у дружини недоліки — ймовірно, це ті ж недоліки, які завадили їй знайти чоловіка трохи кращого.
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У нас вже літо! Спека! Люблю холодненьку окрошку на пиві. Тільки без усяких там овочів, ковбаси, яєць.
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— Тут Машку бачила. Змарніла як! За півроку кілограмів 20 скинула!!! Цікаво, на якій вона дієті сидить?
— «Допомога по безробіттю» називається…
Нагадаємо, російське свято висміяли в мережі: «велике убозтво».
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