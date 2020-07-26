В мережі висміяли поведінка Володимира Путіна на параді на честь ВМФ РФ
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував опозиціонер Олексій Навальний у Twitter.
"А Путін все паради проводить. Інших справ немає в країні", - зазначив він у підписі до відео.
На кадрах видно, що президент РФ, перебуваючи на катері, привітав екіпажі кораблів з Днем ВМФ. Але увагу користувачів мережі привернув той факт, що лише Путін тримався за поручень, в той час як інші, хто перебував на борту, просто стояли.
Українцям почнуть виплачувати пенсії по-новому, з'явилося рішення: як отримати гроші
Фігуриста дружина DZIDZIO купальнику виставила всі свої принади напоказ: "Дуже спокуслива ..."
Щаслива Лобода показала спекотний відпочинок біля басейну навіть без купальника: "Це просто клас"
Українцям загрожують великі штрафи через податки, з кого здеруть гроші: "Якщо площа квартири..."
В коментарях під постом росіяни не скупилися на "втішні" відгуки своєму президенту.
"Для підвищення потенції лікар прописав Путіну за годину до статевого акту приймати парад", "А в Хабаровськ на "парад" чомусь не їде", "Інакше по телеку нічого показувати. Ну і самому вже набридли сирки в бункері","Грає в солдатики і кораблики", "Це щось з психіатрії, напевно пов'язано з дитячими комплексами. Напевно в пітерському підворітті зовсім тяжко доводилося хлопчині", "Після параду у нього стоїть. Гімнастка рада", "Чистої води Піночет", - писали в мережі.
Нагадаємо, помолоділий Путін в безглуздому вбранні довів росіян до сліз
Як повідомляла Politeka, Путін дозволив собі зайвого перед камерами, кадри ганьби повеселили росіян
Також Politeka писала, що Путін вийшов на зв'язок і довів росіян до сліз своїм боягузливим вчинком, фото