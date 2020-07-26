В мережі висміяли поведінка Володимира Путіна на параді на честь ВМФ РФ

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував опозиціонер Олексій Навальний у Twitter.

"А Путін все паради проводить. Інших справ немає в країні", - зазначив він у підписі до відео.

На кадрах видно, що президент РФ, перебуваючи на катері, привітав екіпажі кораблів з Днем ВМФ. Але увагу користувачів мережі привернув той факт, що лише Путін тримався за поручень, в той час як інші, хто перебував на борту, просто стояли.

В коментарях під постом росіяни не скупилися на "втішні" відгуки своєму президенту.

"Для підвищення потенції лікар прописав Путіну за годину до статевого акту приймати парад", "А в Хабаровськ на "парад" чомусь не їде", "Інакше по телеку нічого показувати. Ну і самому вже набридли сирки в бункері","Грає в солдатики і кораблики", "Це щось з психіатрії, напевно пов'язано з дитячими комплексами. Напевно в пітерському підворітті зовсім тяжко доводилося хлопчині", "Після параду у нього стоїть. Гімнастка рада", "Чистої води Піночет", - писали в мережі.

А Путин все парады проводит. Других дел нет в стране pic.twitter.com/wIMGC1CdFv — Alexey Navalny (@navalny) July 26, 2020

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