– Синку, скажи своєму вчителю географії, що я не бачу сенсу купувати тобі новий атлас, поки обстановка у світі не проясниться

– Не думав, що доживу до моменту, коли люди зможуть займатися сексом з роботами.

– Ще раз повторюю, залиш у спокої пилосос!

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Починаєш розуміти середньовіччя, коли в офісі відключають світло та інтернет. Хочеться влаштовувати змови, зраджувати і організовувати договірні шлюби.

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Скажіть, чому для управління атомною електростанцією до зарізу потрібен розумний, сертифікований, після проходження держкомісії персонал, а для управління державою — всенародно обрані недоумки?

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– Цей чернець ще за життя оголошений святим.

– Чому?

– Тому що він зберіг обітницю мовчання навіть після того, як потрапив молотком по пальцю.

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Дружина читає витяг з журналу чоловікові вголос:

– 90% чоловіків зраджують своїм дружинам.

Чоловік з гордістю говорить:

– От бачиш, а входжу в ту саму десятку…

Дружина засмученим голосом продовжує читати:

– А ті 10%, що залишилися,є гомосексуалістами.

***

До винаходу інтернету всі думали, що причина тупості – в недоліку інформації.

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Які тільки оголошення не клеїли на стіну, щоб за ріг не ходили по нужді… І штрафом лякали, і злою собакою, нічого не допомогло. Але варто було повісити табличку: “Стань зіркою Ютуба”…

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Зустрічаються два приятеля:

– Що новенького?

– Одружився!

– Так? І як дружина? Красива?

– Ага! Всі кажуть, схожа на

матір Божу!

– А фотка є? Покажи!

– На!

– …Ма-а-тір Бо-о-жа-а-а…

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Мін'юст попереджає: поганий зір небезпечний для вашого здоров'я. Сьогодні замість маршрутки намагалася загальмувати фургончик інкасаторів…

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А ви вже використовуєте абревіатуру “до н. е.” для позначення часу до початку епідемії коронавіруса?

Нагадаємо, сумний Путін оконфузився з подарунком від США, росіяни ридають.

Як повідомляла Politeka, Путін дозволив собі зайвого з улюбленою "іграшкою" і довів росіян до сліз.

Також Politeka писала, що Путін несподівано заговорив про свою відставку і повеселив росіян.