– Синку, скажи своєму вчителю географії, що я не бачу сенсу купувати тобі новий атлас, поки обстановка у світі не проясниться
– Не думав, що доживу до моменту, коли люди зможуть займатися сексом з роботами.
– Ще раз повторюю, залиш у спокої пилосос!
***
Починаєш розуміти середньовіччя, коли в офісі відключають світло та інтернет. Хочеться влаштовувати змови, зраджувати і організовувати договірні шлюби.
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Скажіть, чому для управління атомною електростанцією до зарізу потрібен розумний, сертифікований, після проходження держкомісії персонал, а для управління державою — всенародно обрані недоумки?
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– Цей чернець ще за життя оголошений святим.
– Чому?
– Тому що він зберіг обітницю мовчання навіть після того, як потрапив молотком по пальцю.
***
Дружина читає витяг з журналу чоловікові вголос:
– 90% чоловіків зраджують своїм дружинам.
Чоловік з гордістю говорить:
– От бачиш, а входжу в ту саму десятку…
Дружина засмученим голосом продовжує читати:
– А ті 10%, що залишилися,є гомосексуалістами.
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До винаходу інтернету всі думали, що причина тупості – в недоліку інформації.
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Які тільки оголошення не клеїли на стіну, щоб за ріг не ходили по нужді… І штрафом лякали, і злою собакою, нічого не допомогло. Але варто було повісити табличку: “Стань зіркою Ютуба”…
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Зустрічаються два приятеля:
– Що новенького?
– Одружився!
– Так? І як дружина? Красива?
– Ага! Всі кажуть, схожа на
матір Божу!
– А фотка є? Покажи!
– На!
– …Ма-а-тір Бо-о-жа-а-а…
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Мін'юст попереджає: поганий зір небезпечний для вашого здоров'я. Сьогодні замість маршрутки намагалася загальмувати фургончик інкасаторів…
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А ви вже використовуєте абревіатуру “до н. е.” для позначення часу до початку епідемії коронавіруса?
Нагадаємо, сумний Путін оконфузився з подарунком від США, росіяни ридають.
Як повідомляла Politeka, Путін дозволив собі зайвого з улюбленою "іграшкою" і довів росіян до сліз.
Також Politeka писала, що Путін несподівано заговорив про свою відставку і повеселив росіян.