Пасажирський літак авіакомпанії Bek Air впав за межами аеропорту Алма-Ати
Про катастрофу повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook. Лайнер виконував рейс Алма-Ата - Нур-Султан. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз).
«Борт авіакомпанії Bek Air впав за межами аеродрому. Є ті, що вижили. На місці працюють екстрені служби», — йдеться в повідомленні.
На борту літака перебували 95 пасажирів і п'ять членів екіпажу.
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За даними мерії, в результаті аварії загинули 14 осіб. Ще 35 постраждали, 22 людини — у вкрай важкому стані. Серед постраждалих — 8 дітей, вони з множинними травмами, але у свідомості.
Після зльоту літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховим будинком.
Пасажирка злощастного рейсу Гульнара Кошенова розповіла про страшні події, які їй довелося пережити.
"Ми почали трошки набирати висоту, початок ще сильніше трясти і в результаті зіткнення якесь було. У трясці початок всі падати... Крики… Хтось виламав двері аварійну і всі вибігли", - поділилася вона.
На сайті авіакомпанії зазначено, що в її флоті складаються тільки літаки Fokker-100. «До з'ясування обставин події польоти літаків цього типу тимчасово припинені», — додали в міністерстві.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також пообіцяв, що винні у катастрофі будуть покарані.
Bek Air — казахстанська авіакомпанія, що базується в Уральську. Вона була заснована в 1999 році. Її флот складається з семи Fokker-100. У серпні Bek Air першим серед іноземних замовників підписала з корпорацією «Іркут» угоду про наміри, що передбачає поставку 10 літаків МС-21.
Нагадаємо, літак впав поблизу житлового будинку: все в чорному диму.
Як повідомляла Politeka, смертельне ЧП сталося на борту літака, "врятувати не вдалося".
Також Politeka писала, що літак з людьми впав у воду: десятки людей безслідно зникли.