Пасажирський літак авіакомпанії Bek Air впав за межами аеропорту Алма-Ати

Про катастрофу повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook. Лайнер виконував рейс Алма-Ата - Нур-Султан. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз).

«Борт авіакомпанії Bek Air впав за межами аеродрому. Є ті, що вижили. На місці працюють екстрені служби», — йдеться в повідомленні.

На борту літака перебували 95 пасажирів і п'ять членів екіпажу.

За даними мерії, в результаті аварії загинули 14 осіб. Ще 35 постраждали, 22 людини — у вкрай важкому стані. Серед постраждалих — 8 дітей, вони з множинними травмами, але у свідомості.

Після зльоту літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховим будинком.

Пасажирка злощастного рейсу Гульнара Кошенова розповіла про страшні події, які їй довелося пережити.

"Ми почали трошки набирати висоту, початок ще сильніше трясти і в результаті зіткнення якесь було. У трясці початок всі падати... Крики… Хтось виламав двері аварійну і всі вибігли", - поділилася вона.

На сайті авіакомпанії зазначено, що в її флоті складаються тільки літаки Fokker-100. «До з'ясування обставин події польоти літаків цього типу тимчасово припинені», — додали в міністерстві.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також пообіцяв, що винні у катастрофі будуть покарані.

Bek Air — казахстанська авіакомпанія, що базується в Уральську. Вона була заснована в 1999 році. Її флот складається з семи Fokker-100. У серпні Bek Air першим серед іноземних замовників підписала з корпорацією «Іркут» угоду про наміри, що передбачає поставку 10 літаків МС-21.

❗❗❗Казахстан, врізався в будинок літак Фоккер 100,є загиблі. pic.twitter.com/ls8Yq58gUa — kasmir108 (@kasmir108) December 27, 2019

Нагадаємо, літак впав поблизу житлового будинку: все в чорному диму.

Як повідомляла Politeka, смертельне ЧП сталося на борту літака, "врятувати не вдалося".

Також Politeka писала, що літак з людьми впав у воду: десятки людей безслідно зникли.