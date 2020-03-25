Після падіння російського літака Су-27 ведуться пошуки пілота

Літак розбився в акваторії Чорного моря під час проведення планових польотів. Про це повідомили в Міноборони РФ, передає Politeka.

На поточний момент ведуться пошуки пілота, яке ускладнені тим, що складні метеоумови. Су-27 вилетів з авіабази Бельбек. Інших даних не надходило. Це вже друга авіакатастрофа за поточний день.

До цього в Краснодарському краї розбився тренувальний літак L-39. Пілот, яким був студент четвертого курсу, загинув. Він застосував систему катапультування, але висоти не вистачило для її штатної роботи.

Раніше ми повідомляли, що літак з людьми на борту не зміг долетіти до регіонального аеропорту.

Двомоторний літак Beechcraft BE20 Super King Air розбився в американському штаті Техас.

Місцева влада стверджує, що пілот повідомив про проблеми в електриці літака і повернув у напрямку регіонального аеропорту Эбилен.

Але через якийсь час повітряне судно, на борту якого знаходилися люди, раптово зникло з радарів.

Повідомлялося, що в Росії сталася НП з приватним літаком, на борту якого знаходилися пасажири.

АН-2 упав при зльоті на аеродромі Магадан-13.

Відомо, що літак не зміг набрати висоту при зльоті і сіл неподалік від злітно-посадкової смуги, вдарившись хвостом об землю. В результаті у нього частково зруйнувалися фюзеляж і площини крил.

Нагадаємо, літак з людьми розбився вщент

А ще Politeka писала, що літак з Путіним мало не розбився

Також Politeka повідомляла, що бойовики збили літак з людьми в Афганістані, ніхто не вижив



