Син житомирського стрілка, який розстріляв сімох бійців АТО, підтримує батька

Як розповів хлопець, після трагедії він забрав до себе в Київ мати з братом і племінницею. Як передає «КП в Україні», місяць вони жили біля нього. Олексій Захаренко вважає, що у його батька не було іншого виходу. На думку сина, його батько не став би просто так стріляти. Він упевнений, що чоловік захищався, так як його життю загрожувала небезпека.

Олексій розповів, що через карантин його не пускають до батька, тому з моменту інциденту вони не бачилися.

«Ношу передачі. І таблетки, які він постійно п'є – від серця, для розрідження крові», - розповів хлопець журналістам.

За словами хлопця, його батько не міг бути п'яним, так як він не п'є через стан здоров'я. Стрілець пережив два інфаркти і кілька операцій з розширення судин. Експертиза, до речі, також підтвердила відсутність алкоголю в крові.

Син стрілка розповідає, що батько просив одного з загиблих, Романа Ханенка, не привозити на ставок чужих людей. Батько розповідав, що вони часто напивалися до такого стану, що землі під собою не відчували.

«Може, до нього чіплялися – він не розповідав. Вони завжди приїжджали, максимум, вчотирьох, а тут чомусь вісім приїхало», - розповідає Олексій.

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