Бійці ЗСУ розповіли, що окупанти використовують перемир'я на Донбасі для посилення позицій

Крім того, вони додали в інтерв'ю "5 каналу", що з передової на Попаснянському напрямку в Луганській області, будівельні матеріали та боєприпаси тепер возять, не ховаючись.

Бійці уточнили, що з початку режиму тиші на Донбасі терористи "Л/ДНР" посилюються і облаштовують свої позиції.

"Вони навіть не вночі вже пересуваються, а вдень. Видно, що вантажний автотранспорт, підвозить ліс, каміння. Вони просуваються вперед, а не назад, плюс зміцнення роблять. За цей час вони зміцняться і закопаються, що їх не дістанемо потім нормально", – зазначив військовослужбовець ЗСУ Віталій.

За словами іншого військового Владислава, було спокійніше, коли окупанти стріляли, ніж коли вони мовчать.

"Коли мовчать, то не знаєш, чого від них очікувати. Коли вони стріляють, то по звуку визначаєш, де вони знаходяться", – пояснив він.

Старший наглядової групи Спільного центру з контролю і координації припинення вогню Роман не вірить, що перемир'я триватиме довго.

"Це ж ворог! З ним неможливо домовитися! Ніхто не знає, які у них плани", – додав він.

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