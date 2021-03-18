Киян попередили про введення нових жорстких карантинних обмежень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на онлайн-брифінг мера столиці Віталія Кличка.

Так, Кличко повідомив, що у Києві в ніч з 19 на 20 березня будуть введені суворі карантинні обмеження.

Зокрема, за словами Кличка, відтепер у столиці буде під забороною робота установ культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали).

Також закриються торгово-розважальні центри (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії).

Під забороною буде і проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на 1 особу).

Не можна буде проводити масові заходи (розважальні, спортивні, культурні, рекламні та інші). Також під забороною буде присутність глядачів на спортивних змаганнях (це стосується і сьогоднішнього великого футбольного матчу, який відбудеться в Києві).

Заклади громадського харчування, за словами Кличка, відтепер у столиці працюватимуть тільки на виніс.

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