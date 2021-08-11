Популярний гуморист з "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, з ким його порівнює молодша дочка

Як пише Politeka.net, 38-річний Євген Кошовий – популярний гуморист та актор, який працює на Студії "Квартал 95". Разом із дружиною Ксенією, яка є танцівницею балету Олени Коляденко "Фрідом", виховує двох дітей – Варвару та Серафиму.

Кошовий – активний користувач соцмереж, гуморист часто ділиться різними світлинами та відео у своєму Instagram. Так, цього разу ведучий "Ліги сміху" поділився бліцом з Анатолієм Анатолічем, у якому розповів, що його улюблений мультик дитинства – "Ну постривай!", а улюблена пісня з мультика – "Песенка мамонтенка".

До того ж, Кошовий зізнався, що його молодша дочка Серафима каже, що тато схожий на персонажа Грю з мультика "Гадкий я". Однак Кошовий не погоджується.

"Ну ніс же в мене не такий", - жартує Євген.

Рaніше Politeka писaлa, що автомобіль зірки "Квартал 95" Кошового окупували "нелегали": "Мої друзі".

Нaгaдaємо, що Євген Кошовий і Ткач розсмішили українців танцями-пародією на Go_A: "Щелепа досі болить".

A ще Politeka повідомлялa, що Кошовий з "Квартал 95" показав "нелегалів", яких перевозить в його багажнику дочка: "Оселилися тут".