Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала нове фото з сином
Як передає Politeka.net, Даша Квіткова відома як переможниця проекту "Холостяк", там вона познайомилася з Микитою Добриніним. Вони одружилися, і нещодавно, у пари з'явився син Лев. Даша активно веде соціальні мережі, де зараз розповідає, як приводить себе у форму після вагітності.
На цей раз дівчина поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На фото Даша сидить на білому кріслі в помаранчевій сукні, і тримає сина Лева на руках та годує його.
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"Ні з одним хлопцем не зустрічала стільки світанків, як за цей місяць з Левом
моє велике щастя", пише дружина "Холостяка".
Шанувальники залишили безліч позитивних коментарів: "Ви ще більше розкрили свою, і без цього прекрасну, жіночність з появою малюка", "Розкішна", "Яке прекрасне фото і слова", "Найкращі", "Неймовірні", "Ви прекрасні".
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