Ектор Хіменес-Браво, який став зіркою шоу "Майстер Шеф", розповів про важливий момент у своєму житті, якого так довго чекали фанати.

Популярний ресторатор звик показувати в соціальній мережі багато кадрів, щоб привертати увагу до себе. Цього разу чоловік заговорив про довгоочікувану новину.

Як виявилося, нарешті стартували зйомки нового сезону "МастерШеф", де традиційно бере участь Ектор. Причому перший знімальний день видався у всіх дуже насиченими.

Сам Хіменес-Браво вже встиг показати кілька перших кадрів з роботи на майданчику, а також покрасувався в модному костюмі:

"Я впевнений, що ви чекали того дня, коли я скажу... зйомки МастерШеф вже почалися! Готовий до гарячого сезону. Але звичайно до кінця зйомок всі дуже втомлені, тому що це довгий і вимотуючий процес», - висловився чоловік.

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Ектор дуже тепло ставиться до матері і тепер часто з'являється на заходах разом з нею. Зокрема, нещодавно він відвідав презентацію з нагоди початку зйомок нового сезону «МастерШеф», в якому традиційно судитиме таланти молодих кухарів.

"Сьогодні Відпочиваємо, а вже завтра починаються зйомки. Зустріли наших друзів. Це великий івент для всіх, які створюють улюблені ваші шоу», - пише Ектор.

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