Відомий комік і учасник "Холостячки" Олександр Еллерт вирішила відкрито висловитися з приводу своїх відносин з Ксенією Мішиной, з якою зустрічався після перемоги на шоу.

Олександр Еллерт не розповідав про те, що у нього відбувається з Ксенією Мішиною. Артистка сама заявила кілька місяців тому про розставання, а після цього видалила фото з обранцем. У Instagram через деякий час шанувальники опублікували відео, де пара насправді помирилася і навіть їздила на весілля до друзями.

А через деякий час чутки про розставання пари підігріли самі артисти. Цього разу не витримав сам чоловік і вирішив дати чітку відповідь, що у нього відбувається з Ксенією: «Ні, ми не разом. Дайте нам спокою!».

У мережі на фан-акаунті під одним з фото також обговорили індідент:

"Ага, а тепер зайдіть до Еллерта в сторіз і подивіться що він відповів на питання разом вони; давно пора було зрозуміти , що це жарти😮 💨; що говорити про те чого немає?!; Я думаю, що вони тільки в проекті, що б нам поморочити голову, а насправді-ні! Адже Мішина сама особисто про це сказала🤨; Шкода, що вони не разом; Ну Ксюша по дорослому вірить всякий раз що це остання сварка і назавжди😉; я думаю сваряться /миряться як діти і їм вже самим бачити соромно».

Раньше Еллерт поділився в мережі чарівним кадром, на якому показав свою дочку-красуню Еліну.

На знімку Саша і Еліна зображені в цікавій локації на вулиці, дівчинка присіла на дерев'яне крісло і мило посміхається. Перед камерою вона з'явилася в теплій чорній куртці, її волосся розпущене, а на обличчі окуляри і мила посмішка.

Нагадавши, Еллерт після розставання з Мішиною знайшов собі нове заняття:"я вважаю, пора...".

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