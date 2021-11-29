Популярна співачка, актриса і з недавніх пір власниця косметичного бренду Дженніфер Лопес у свої 52 роки здатна навіть на найсміливіші експерименти під час фотосесій.

Дженніфер Лопес цього року не стала відступати від звичного і зухвалого стилю впевненої в собі фатальної дами. На сцені вона як і раніше блищить в нарядах, що ледь прикривають фігуру. В Instagram з'являється все більше таких кадрів.

Причому для фотосесій артистка не дріб'язкова і сміливо змінює зачіску наряди і відступає від рамок свого сценічного образу. Наприклад, не так давно для реклами Лопес зважилася не тільки змінити зачіску на час, але і кардинально перетворити колір волосся.

Яскраво-рожеві локони повністю змінили вигляд Лопес і омолодили 52-річну виконавицю. У ботфортах, коротких шортах і колготках в клітинку вона позувала більш ніж впевнено.

В цілому, Дженніфер і сама часто радує шанувальників з усього світу яскравими публікаціями, а нещодавно в цій соцмережі спливло незвичайне фото зірки, яке тут же почали обговорювати.

На знімку, який був зроблений в рамках рекламної фотосесії для модного бренду, Дженніфер з'явилася в незвичайному спортивному костюмі з теплою накидкою і з босоніжками на ногах. При цьому трохи бентежить її поза-співачка прилягла на бік і задерла одну ногу вгору, а на каблук повісила стильну сумочку.

Нагадавши, 51-річна Дженніфер Лопес в розкішному чорному бікіні задала спеку молодим красуням:"з позою намудрила".

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