Українська співачка Злата Огневич, що стала головною героїнею шоу "Холостячка", раніше часто змінювала імідж і навіть любила експерименти з кольором волосся.

Злата Огневич незважаючи на різну критику продовжує ділитися розповідями про себе і говорити про свою любов до різних образів. Причому артистка помічає, що не буде відповідати на негатив і не боїться експериментів. Нещодавно в Instagram з цього приводу з'явився пост.

Шанувальники вирішили згадати час, коли зірка була в ролі блондинки, а потім повернулася до темних відтінків. За допомогою фотошопу був оброблений знімок, щоб показати: як виглядає Злато зі світлим відтінком, і як виглядає з темними локонами.

"Блондинка або брюнетка? Який колір волосся більше йде Златі Огневич?» - сказано в підписі до кадру.

«Брюнетка краще🔥; Брюнетка🔥; Брюнетка👏👏; Брюнетка просто супер👏; Брюнетка😍; Коричневий; Мені подобається 1; 🔥🔥Брюнетка точно)); Обидва варіанти круті🔥; Брюнетка; Брюнетка🔥Брюнетка😍 брюнеткою була небезпечніше; ось так ненатурально, блондинкою».

Раніше ми писали, що виконавицю критикують за зовнішній вигляд практично кожен раз, коли вона виходить у світ. Причому після кожного ефіру проекту «Холостяк " на Злато обрушується хвиля критики з будь-якого приводу.

Як правило, глядачі незадоволені вибором її нарядів або стверджують, що її наряд – лише копія попередніх образів учасниць «Холостяка». Нерідко Огневич порівнюють з героїнею першого сезону Ксенією Мішиной.

Нагадавши, переможця Холостячки "розкусили" після знайомства Злати Огневич з його батьками: "Пора завершувати шоу»

Як повідомляла Politeka, фаворит " Холостячки "Злати Огневич зізнався, скільки жінок у нього було після розлучення:"не можна розчинятися".

Також Politeka писала, що Злата Огневич вийшла в світ в подарунку від чоловіка, якого вигнала з "Холостячки": "Ношу із задоволенням".