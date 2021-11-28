Відома співачка Ольга Полякова, яка є суддею-детективом на шоу" Маска", приміряла в новому ефірі незвичайну сукню з чорно-білими вставками.

Оля Полякова вже вдруге займає суддівське крісло в шоу "Маска". І в кожному ефірі зірка намагається перевершити колегу Настю Каменських за допомогою вельми оригінального і яскравого вбрання.

У соціальній мережі Instagram Ольга нерідко показує улюблені образи і знімає забавні короткі ролики для фанатів. Після цього на аматорських акаунтах, присвячених кар'єрі і життю зірки, з'являються різні знімки і відео.

Сьогодні користувачі обговорювали зовнішній вигляд артистки в чорно-білому костюмі?

"Як вам образ Олі Полякової у 6 випуску Маски?» - запитують у фанатів.

У мережі помітили:

"Топ!!!😍; повітряна така 🔥; Вау🔥; Бомбическая🎀💫; гарна 🔥🔥; Красиво💖; Вогонь 🔥; Чудово❤️; красуня; Супер».

Нагадавши, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз вона є зірковим детективом в шоу"Маска". У артистки є дві дочки-16-річна Маша, і 10-річна Аліса.

Раніше артистка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Полякова показала себе у відкритому вбранні.

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