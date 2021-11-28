Прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташка Горова показала новий лук, опублікувавши кілька сторіс в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Наташа Горова є дочкою Ірини Горової від перших стосунків. Після цього вона вийшла заміж за Потапа, який з самого малого виховував дочку. У пари з'явився ще й син Андрій, але Ірина та Олексій розлучилися в 2014 році. При цьому колишнє подружжя в хороших відносинах і займаються одним продюсерським центром, а Потапенко підтримує зв'язок з дітьми. Наташа вже виросла в справжню красуню і веде блог в Instagram, де ділиться всім цікавим.

На нових фото Наташа була в червоній сукні-сорочці. Зірка стояла перед дзеркалом, демонструючи стильний лук.

"Дубль перший", - написала Наташа.

На другому сторісі був другий дубль.

На останньому сторіс Наташа була зі своєю мамою-Іриною. На знімку мама і дочка обіймалися.

"Люблю", - написала Горова.

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