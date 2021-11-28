Відома модель і телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка стала ведучою в новому сезоні "Танців з зірками", здивувала новим образом для фіналу шоу.
Як повідомляє Politeka.net, в соцмережах з'явилося фото Онуфрійчук і Юрія Горбунова з відкриття шоу. Іванна позувала у золотій сукні з незвичайними вирізами, засвітивши стрункі ніжки і пишний бюст.
"Просто зараз починаємо суперфінал головного танцювального шоу країни "Танці з зірками" і нагадуємо, що голосування триває!",- повідомили на офіційній сторінці в Instagram.
Варто відзначити, що глядачі не прийшли в захват від вбрання Іванни. У коментарях залишили багато критики з приводу її зовнішнього вигляду.
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"Іванка як завжди", "Це вам не Тіна", "Даремно Іванка пішла у ведучі. По енергетиці, харизмі, не її це. Так з натяжкою дається це", "Онуфрійчук все псує", "Ведучу треба міняти на наступний сезон і костюмерів теж!", "Цій ведучій що не одягни, вона, як стовп", - пишуть користувачі Мережі.
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