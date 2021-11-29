Американський модельєр і дизайнер одягу Вірджіл Абло, який обіймав посаду художнього керівника чоловічого одягу бренду Louis Vuitton, пішов з життя 28 листопада.

41-річний Вірджил помер після двох років боротьби з раком. У 2019-му році йому поставили діагноз серцева ангіосаркома. Незважаючи на складні і болючі процедури, Вірджил не покинув світ моди, а продовжив творити.

Про трагедію повідомили друзі та колеги дизайнера. За їхніми словами, Вірджіл Абло до останнього вірив в одужання і не хотів здаватися. Відповідний пост зроблений у нього на сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Незважаючи на все, його трудова етика, безмежна цікавість і оптимізм не похитнулися. Вірджилом рухала відданість своїй справі та своїй місії - відкривати двері для інших і створювати шляхи до більшої рівності в мистецтві та дизайні. Він часто говорив: "Все, що я роблю, це для 17-річної версії себе", глибоко вірячи в силу мистецтва надихати майбутні покоління", - йдеться в пості.

У Вірджила Абло залишилися дружина і двоє дітей.

Відзначимо, Вірджил Абло справедливо вважався одним з найуспішніших дизайнерів світу. Він працював над розвитком двох брендів - заснованого ним в 2013 році Off-White і Louis Vuitton.

Його кар'єра стартувала з випадкового знайомства в 2009 році з репером Каньє Вестом, який розгледів в ньому талант.

Користувачі Мережі оплакують дизайнера:

"Не можу повірити, що читаю це. Вірджил надихнув мільйони, якщо не більше, стати самими собою і поділитися своєю творчістю зі світом. Він навчив мене, що робити помилки - це добре. Спочивай з миром, Вірджил. Дякую"

"Мені дуже сумно це читати. Мої думки і молитви звернені до його сім'ї і близьким. Спочивай з миром, дорогий Вірджил"

"Люблю тебе, Вірджтл! Ти змінив світ! Ти живеш у всіх своїх творіннях, які оточують нас кожен день❤️🔥"

"💔💔💔💔🙏🏼🙏🏼🙏🏼 немає слів. Спочивай з миром, найбільша легенда, справжній джентльмен і взагалі неймовірна людина"

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