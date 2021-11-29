Російський співак Микола Басков, несподівано для багатьох шанувальників і навіть колег, зважився зробити тату в помітному місці.
Популярний співак Микола Басков часто показує в Мережі свої різні фото з заходів і дивує незвичайними образами в трендових костюмах. Подобається в Instagram артисту і дивувати чимось несподіваним щоразу.
"Всім легкого тижня і не бійтеся експериментів 😘 🔥" - написав Баск, засвічуючи ескіз на своїй шиї. Очевидно, він вже готувався до сеансу, щоб нібито набити тату.
Багато колег артиста оцінили рішення перетворитися. У тому числі і співачка Лоліта, «улюблениця» Олега Винника Еліна Іващенко, Сергій Лазарєв і багато інших. Частина засумнівалася, підмітивши, що Басков просто готується до зйомок.
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"Ось це так🔥; початок покладено, головне не перестаратися; манікюр 🔥вогонь!; І у Вас манікюр😢; Зйомки кліпу мабуть,в тиктоке є відео 😅; Нігті😅Моргенштерн рулить, світ сходить з розуму; Нічого собі , навіть дуже несподівано))); До пісні року готовий 👌; Нігті 😢... і мизинчек в бік 🤦🏽♀️ на жаль 😪; Естрадний співак 😢😢😢 і вже нігті фарбують тату набивають 😢😢Так, так. Що буде далі? Полу плаття підлозі смокінг?😂 😂 😂 ; МИКОЛА, до чого такі метаморфози....😢».
Раніше Софія Михайлівна вирішила привітати з Днем народження відомого російського співака, заслуженого артиста Миколи Баскова, який 15 Жовтня відсвяткував 45-річчя. Ротару поділилася фотографією з артистом, на якій притулилася до Баскова і широко посміхалася.
"З ювілеєм, мій друг!",- написала Софія Михайлівна.
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