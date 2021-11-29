Артисти "Дизель шоу" сколихнули мережу, показавши Новорічний номер зі своєю чудовою колегою Мариною Поплавською, яка загинула в ДТП три роки тому.

Кадри з'явилися на офіційній сторінці "Дизель Студіо" в Instagram, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз).

Як відомо, 20 жовтня 2018 року Марина Поплавська загинула в ДТП, коли автобус з зірками врізався у вантажівку. Під час аварії постраждали й інші зірки «Дизель шоу», в тому числі Яна Глущенко, Євген Сморигін і Єгор Крутоголов.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на кадри з Мариною Поплавською.

"Ви найкращі,❤. Та дуже шкода, що Марини немає, царство Небесне. Та вона залишилася в наших серцях..", "Ще один Новий Рік без Марини. Дякую за Відео, приємні спогади 👍.Але на жаль без сліз дивитися не можна", "Дизель - ви найкращі!!!! я вас обожнюю.❤ світла пам'ять Мариночці", " як же весело було з Мариною!!! На її тлі, нову "пампушечку" навіть перемикаєш ... Хлопці, ви все супер", "це шедевральний номер! Плюс з такою видатною актрисою, Мариночкою❤️ Пам'ятаємо! Любимо! Цінуємо!", - пишуть в коментарях.

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