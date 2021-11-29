Американська світська левиця, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян влаштувала на пляжі інтригуючу фотосесію в маленькому срібному купальнику.
Довгий час Кім приділяла всю увагу новій колекції своєї білизни, над якою працювала спеціально до свят. У мережі модель не так часто зараз показує кадри з дому або роботи.
Проте на сторінках фотографів і компаній, з якими співпрацює Кім, часто з'являються цікаві кадри. В Instagram цього разу Кардашьян блиснула цікавим пляжним луком.
У срібному купальнику на зав'язках Кім справила на фанатів враження:
Обурений Філіп Кіркоров зчепився з відомим продюсером Дробишем: "Забудь моє ім'я"
Нові правила оголосили в МОЗ через штам Омікрон: які зміни ввели для українців
Екс"Холостяк" Михайлюк показав красуню-дочку від відомої моделі: "Ховайтеся, пацани!"
Україну перед різким похолоданням атакують дощі: які регіони постраждають від негоди
Штраф до 8 тисяч гривень: українців чекає нова заборона з 10 грудня, подробиці
"Це🐪; взагалі не вразила; все більше схожа на ляльку; яка небезпечна Кім; цей купальний костюм тримається на чесному слові, життя у неї хороша; чорт візьми; нічого хорошого, я мовчу.; Кім скоро побачимося, дитина; Кім це має👏; ніколи не був шанувальником Ларси; Кім подає; я думаю, вона розгойдує костюм; вони знову друзі?; її форми реальні?».
Раньше у Instagram зірка опублікувала фото, на якому постала в неймовірно привабливому вбранні. Як відомо, Кім Кардашьян випускає власний одяг і нижню білизну. Цю сукню вона презентувала своїм шанувальникам, примірявши на себе.
"Тільки що скинула м'яке лаунж-плаття з довгими рукавами. Вони такі зручні і приголомшливі. Ви можете носити їх в ліжку або поза домом як бавовняну сукню», - підписала фото зірка.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян в міні-купальнику виставила напоказ свої достоїнства: "що за кішечка?».
Раніше Politeka писала, що Кім Кардашьян в крихітному купальнику побешкетувала в джакузі:"Дорвалася".
A ще Politeka повідомляла, що Кім Кардашьян в білосніжному мікро-ТОПі зачарувала вигинами:»Ангел з небес".