Американська світська левиця, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян влаштувала на пляжі інтригуючу фотосесію в маленькому срібному купальнику.

Довгий час Кім приділяла всю увагу новій колекції своєї білизни, над якою працювала спеціально до свят. У мережі модель не так часто зараз показує кадри з дому або роботи.

Проте на сторінках фотографів і компаній, з якими співпрацює Кім, часто з'являються цікаві кадри. В Instagram цього разу Кардашьян блиснула цікавим пляжним луком.

У срібному купальнику на зав'язках Кім справила на фанатів враження:

"Це🐪; взагалі не вразила; все більше схожа на ляльку; яка небезпечна Кім; цей купальний костюм тримається на чесному слові, життя у неї хороша; чорт візьми; нічого хорошого, я мовчу.; Кім скоро побачимося, дитина; Кім це має👏; ніколи не був шанувальником Ларси; Кім подає; я думаю, вона розгойдує костюм; вони знову друзі?; її форми реальні?».

Раньше у Instagram зірка опублікувала фото, на якому постала в неймовірно привабливому вбранні. Як відомо, Кім Кардашьян випускає власний одяг і нижню білизну. Цю сукню вона презентувала своїм шанувальникам, примірявши на себе.

"Тільки що скинула м'яке лаунж-плаття з довгими рукавами. Вони такі зручні і приголомшливі. Ви можете носити їх в ліжку або поза домом як бавовняну сукню», - підписала фото зірка.

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