Український співак Макс Барських, який випустив новий кліп на рік «Tequila Sunrise», розповів про труднощі, з яким зіткнувся під час зйомок.
Як передає Politeka.net, про це артист написав на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)
Макс Барських поділився подробицями закулісся нового кліпу, який він традиційно зняв разом з Аланом Бадоєвим.
«А знаєте який шматок танцю був найскладнішим для мене? Ось цей! Ноги так і норовили заплутатися і впустити мене на підлогу, або на танцюристів по сторонах. Але справа зроблена!",- розповів співак.
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На таке одкровення відреагував і Алан Бадоєв.
"Очі бояться, ноги роблять", - написав він.
Користувачі Мережі не поскупилися на компліменти.
"Дуже крутий цей момент з танцем в кліпі 👏 👏 я від самого початку кліпу кайфую)😍 🤤 зі стійкою і потім",» я в повному захваті від усього кліпу😍 😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥, а ця частина хореографії мене нескінченно захопила«, - пишуть в коментарях.
Нагадавши, ведучий" Танців з зірками " Барських без сорочки вразив накачаним тілом.
Як повідомляла Politeka, подружка Макса Барських Романова в червоному купальнику вразила формами і розвагами на пляжі.
Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Романова засвітилася в обнімку з Максом Барських.