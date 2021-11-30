Українська легендарна виконавиця Софія Ротару завоювала величезну любов публіки, і шанувальники нерідко згадують, якою була їх кумир в молоді роки.
Відома виконавиця закохала в себе мільйони людей, передає Politeka.net. У мережі раз у раз створюють групи, присвячені співачці.
Так, в одному з акаунтів вирішили згадати, як Софія Ротару виглядала в молодості. Шанувальники опублікували фото, на якому зірка позувала в білій хустці і шубі. Датується знімок 1978-им роком, на той момент артистці був 31.
За три години публікація зібрала майже 200 лайків і багато коментарів.
"Краса в простоті...", "Це точно. Софія Михайлівна найкраща жінка у всьому Всесвіті. ❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏", "Яка прекрасна!😍 ", "Краса яка. Стільки років минуло. А ви все краще і краще. Щастя вам бажаю ❤️❤️❤️🔥🔥", "Сонечка !Ти Незрівнянна !Наша красотуленька !Ми тебе дуже любимо !❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.
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Зазначимо, Софія Ротару вийшла заміж в 1968 році за музиканта Анатолія Євдокименка. У 1970 році у пари народився єдиний син Руслан.
Чоловік артистки помер в 2002 році, після чого опорою і надійним плечем для неї став син, який зараз допомагає у всіх справах.
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