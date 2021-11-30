Співачка Христина Соловій, улюблениця Святослава Вакарчука на шоу "Голос країни", яку він після проекту продюсував, показала новий чуттєвий образ в Instagram.

Як пише Politeka.net, Христина Соловій стала популярною вітчизняною співачкою. Зірка заявила про себе, прийшовши на" Голос країни", де стала улюбленицею фронтмена" Океан Ельзи " Святослава Вакарчука, після чого він її продюсував. Нещодавно зірка знялася для чоловічого глянцю, вражаючи своєю пристрастю. Тепер співачка вирішила розповісти, що таке для неї осінь, записавши чуттєве Відео для Instagram.

На нових кадрах зірка була у вузькій маєчці, яка підкреслила її форми. Зірка співала пісню пісню про осінь.

"Кожна моя осінь - це не тільки найсприятливіший період для творчості, а й пастка зі спогадів і сумнівів, в яку я кожен раз ступаю добровільно. Кого я люблю, заради чого живу, пишу і співаю? Щоосені я на роздоріжжі: залишитися в цій пастці, вибратися і полетіти? Заснути в солодкій меланхолії або прокинутися і відпустити її, а разом з нею і події, людей, порожні слова і все, що віджило - відпустити, як дерево відпускає останній лист, в останній осінній день 30 Листопада 2021 року.

Осінь приходить, щоб уповільнити час. І влада її законна до першого снігу. У осені немає обличчя, але її довгі-довгі руки здатні охопити і утримати безліч подій. По осені ніколи не ностальгують як по літу і вона ревнує, як справжня Діва. Тому я присвячую цю хоррор-баладу осені-героїні, яка уповільнює час і вчить його цінувати".

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:

"Неймовірно красиво", "відпустити", "як завжди неймовірно - геніально".

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