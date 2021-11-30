Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який веде шоу "Маска" і "Співають всі", зробив відверте зізнання після того, як у гучному скандалі отримав підтримку від дружини - Христини Гірник.

Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк. Також Володимир Остапчук веде шоу "Маска" і "Співають всі".

Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Володимир Остапчук тримає за руки свою дружину - Христину Гірник, а вона його обіймає в той же момент. Під цим фото він вирішив подякувати дружині за підтримку і також своїх шанувальників.

"Разом ми можемо все

Христина Гірник, твоя підтримка і любов - критерій дуже сильного і доброго людини.

Дякувати



P. S. Моя "армія добра" - я бачу всі ваші слова і підтримку, спасибі", - висловився Володимир Остапчук.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів під фото: "Як добре, коли є поруч кохана людина. В цей час і крила виростають", "Любові вам їм діток талановитих, як ви!".

Також, дружина Володимира Остапчука - Христина прокоментувала публікацію: "тому що я знаю, що у тебе всередині і як воно насправді!".

Нагадаємо, у день пам'яті про жертв Голодомору Володимир Остапчук вів вечірку у Львові, і показав, як проводить її. На заході зібралося безліч блогерів. Українці порахували це неналежним.

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