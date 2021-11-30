Відомий актор Артур Логай розповів про відчуття після перемоги на шоу "Танці з зірками", а також відповів на запитання своїх підписників.

Актор Артур Логай завоював перемогу разом зі своєю партнеркою Анною Кареліною, передає Politeka.net.

У новому відео Instagram переможці поділилися враженнями, а також відповіли на запитання підписників. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зокрема, актор раптово зізнався, що особливо не відчуває радості.

"Якщо чесно, настрій такий собі. По ідеї, має бути радісно, типу: "Гей! Ми перемогли!", а якось так дивно. Вчорашній день взагалі весь в тумані: як нас оголосили, ми пораділи-пораділи, а потім... Все в тумані... Незрозуміло... Знаєте, більше нікуди не треба, туфлі не треба класти в рюкзак...",- розповів Логай.

Артист зізнався, що трохи відчуває порожнечу.

"По-моєму, Оля сказала: "Проект — це маленьке життя" - і це точно, життя різко так - раз! У якийсь момент закінчилося", - поділився Артур Логай.

Також актор зізнався, що хотів би станцювати ще з Анною Кареліною, і, можливо, вони знімуть відео, що послужить подарунком фанатам на Новий Рік.

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