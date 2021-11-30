Актриса і тренер Катерина Нікітіна, яка виступає в "Жіночому кварталі", показала свою ефектну пластику, записавши сторіс в Instagram.

Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна є актрисою і однією з красунь "Жіночого кварталу". Зірка любить спорт і показує, як правильно робити розтяжку. Нещодавно Катя ще й полюбила танці у пілона, навчаючись розкріпачення. Не забуває Нікітіна і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових відео в Instagram Катя була в топі і штанях. Зірка танцювала, вражаючи пластикою, будучи в спортзалі.

"Знайомі рухи? Передаю у спадок. Вчимо нову зв'язочку на Heels", - написала Катя.

На другому сторіс Нікітіна вже йшла по вулиці. Катерина розповіла про свою радість.

"Мені принесли запрошення на відкриття ковзанки. Цікаво капець, що там", - написала Катя.

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