Актриса і тренер Катерина Нікітіна, яка виступає в "Жіночому кварталі", показала свою ефектну пластику, записавши сторіс в Instagram.
Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна є актрисою і однією з красунь "Жіночого кварталу". Зірка любить спорт і показує, як правильно робити розтяжку. Нещодавно Катя ще й полюбила танці у пілона, навчаючись розкріпачення. Не забуває Нікітіна і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових відео в Instagram Катя була в топі і штанях. Зірка танцювала, вражаючи пластикою, будучи в спортзалі.
"Знайомі рухи? Передаю у спадок. Вчимо нову зв'язочку на Heels", - написала Катя.
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На другому сторіс Нікітіна вже йшла по вулиці. Катерина розповіла про свою радість.
"Мені принесли запрошення на відкриття ковзанки. Цікаво капець, що там", - написала Катя.
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