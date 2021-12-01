Актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття", яка нещодавно вирушила в спеціальну поїздку в РФ, заінтригувала кадрами з розкішним діамантом.

Популярна актриса після довгої перерви між зйомками вирішила приділити більше уваги своїй родині, дітям і розвивається в різних напрямках. Також Мер'єм Узерлі нещодавно розповіла, що їй хочеться чогось нового.

Тому актриса спробувала себе в рекламі і зіграла роль кокетки, яка без розуму від нових подарованих їй прикрас. Не обійшлося без захоплених слів на адресу образів схудлої зірки і коштовностей, що вона засвітила на камеру.

Узерлі дісталися значних розмірів аксесуари з діамантами, що затьмарили собою всі інші акценти.

"Не гірше діамантів буде; Мені подобається ваша сміливість; посміхайтеся більше, так краще; чарівно😍; убита; Королева👑 😍 😍 😍; Моя любов❤️❤️; моя королева; твій діамант💎 😍; ти хоч уявляєш, як сильно я тебе люблю? Бажаю тобі і твоїм дівчаткам всього найкращого в житті!; Вмираю, щоб побачити таку публікацію; потрібно більше спокус, хочу купити".

Нагадавши, Мер'єм Узерлі є популярною турецько-німецькою артисткою. У зірки є двоє дочок-Лара, яку знаменитість народила в 2014, а також Лілі, яка з'явилася на світ на початку 2021 року.

Але зірка після пологів відновила фігуру і продовжує радувати фанатів розкішними образами. Не забуває Узерлі і про соцмережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

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