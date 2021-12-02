Актриса Анна Саліванчук, яка одружена з продюсером" Квартал 95 " Олександром Божковим, показала себе в новому образі, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук не тільки успішна актриса, а й мама двох синів. Останнього хлопчика зірка народила восени минулого року. Нещодавно Анна відпочивала на курорті, але вже повернулася додому. Не забуває Саліванчук і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Анна була в ефектній сорочці і корсеті, який ідеальною підкреслив талію зірки. Саліванчук зробила знімок біля новорічної ялинки, похвалившись образом.

"2 день зими, а у мене вже Новий Рік", - написала Анна.

Фанати поставили тисячі лайків і написала коментарі:

"Яка красуня" ," ви дуже красива!", "Ви дуже красива! Здоров'я вам і удачі)))", " красива ялинка, сама наряджала?)", "Лариса Долина тоже так начинала...".

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