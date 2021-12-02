Актриса Анна Саліванчук, яка одружена з продюсером" Квартал 95 " Олександром Божковим, показала себе в новому образі, поділившись фото в Instagram.
Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук не тільки успішна актриса, а й мама двох синів. Останнього хлопчика зірка народила восени минулого року. Нещодавно Анна відпочивала на курорті, але вже повернулася додому. Не забуває Саліванчук і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Анна була в ефектній сорочці і корсеті, який ідеальною підкреслив талію зірки. Саліванчук зробила знімок біля новорічної ялинки, похвалившись образом.
"2 день зими, а у мене вже Новий Рік", - написала Анна.
Онук Алли Пугачової після нещастя опинився на милицях: "Якось так..."
Трагедія в київському метрополітені паралізувала рух транспорту: подробиці НП
Українцям доведеться носити "ковід-значки": де МОЗ посилив карантинні обмеження
Хвороба обірвала життя популярного артиста: "Не міг рухатися, все його тіло боліло"
Снігопади атакують Україну, зима розійдеться не на жарт: яким регіонам не пощастить
Фанати поставили тисячі лайків і написала коментарі:
"Яка красуня" ," ви дуже красива!", "Ви дуже красива! Здоров'я вам і удачі)))", " красива ялинка, сама наряджала?)", "Лариса Долина тоже так начинала...".
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в корсеті і джинсах показала, як кайфує вечорами
А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" в кофтині з формами напоказ розповіла, чому чоловік її ревнує
Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" скривилася, поскаржившись на свою форму в залі